Uit handen van kerkrentmeester Pieter Springer ontving Hans van der Haagen (rechts) een gouden insigne omdat hij veertig jaar organist is in de protestantse kerk.

Gouden draaginsigne voor jubilerende organist Hans van der Haagen

37 minuten geleden

Organist Hans van der Haagen was zondag zichtbaar geroerd. Hij ontving na de dienst van tien uur in de protestantse kerk in Boxtel een draaginsigne in goud. Dit omdat hij veertig jaar organist is bij de protestantse gemeente.

Pieter Springer, voorzitter van de kerkenraad, sprak Van der Haagen lovend toe. Het opspelden van het draaginsigne liet hij over aan Cécile, de echtgenote van de organist. De jubilaris zelf was compleet verrast. Zijn familie was bij de huldiging, maar had niet de hele dienst bijgewoond, om te voorkomen dat voortijdig duidelijk zou worden dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Vanaf zijn bank kan de organist namelijk vrij makkelijk het grootste deel van het godshuis overzien.

Van der Haagen kreeg zijn onderscheiding in het bijzijn van een compleet gevulde kerk. Er was die ochtend namelijk ook een belijdenis, een gebeurtenis die niet zo heel vaak meer voorkomt. Een jonge vrouw getuigde van haar geloof. Ook zij mocht na afloop de nodige felicitaties in ontvangst nemen.

HOBBY

Het orgel spelen in de kerkdiensten is een grote hobby van Van der Haagen. Liefhebberij of niet, er gaat wel tijd in zitten en betekent dat de organist op zondagochtend vaak gebonden is. De protestantse gemeente waardeert zijn inzet dan ook enorm. En die van echtgenote Cécile eveneens, want zij ondersteunt haar man in zijn activiteiten. Vandaar een fraaie bos bloemen voor haar.

Overigens bespeelt de muzikale Boxtelaar ook geregeld het orgel ‘bij de buren’ in de Sint-Petrusbasiliek. Tommy van Doorn is daar titulair-organist, maar er zijn meer kerkmusici actief. Volgend jaar is Van der Haagen zestig jaar organist in de katholieke kerk.