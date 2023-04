Esch is nieuwsgierig: wie zit er in de pakken?

Noor Janssen (links) en Myranda van der Sanden organiseren de Essche editie van The Masked Singer.

Het idee voor een Essche editie van het populaire RTL 4-programma The Masked Singer, ontstond tijdens de bekendmaking van prins carnaval. Ton van Dijck werd in november langzaam onthuld nadat hij, verscholen in een prachtig pak, op het podium zijn..