Boxtel wacht maand lang gratis dorpsfeest

1 uur geleden

Boxtel viert vanaf het laatste weekeinde van mei vier weken lang een dorpsfeest. Dat speelt zich af in en rond spiegeltent Bon Salon die dan in kasteelpark Stapelen staat. Alle dagen is er wel iets te doen, meldt Bonnie van Boxtel.

Bonnie van Boxtel? Wie is dát nou weer, zal de lezer denken. Welnu, het is een harlekijntje dat als mascotte wordt geïntroduceerd voor het Boxtels Dorpsfeest, een jaarlijks terugkerend evenement in het kasteelpark. De vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen die zich de voorbije maanden aanmeldden om programma en organisatie voor te bereiden zijn gisteravond geïnformeerd door stichting Bon Salon. Die is sinds vorig jaar eigenaar van de bijna een eeuw oude danssalon.

‘VAN ONS ALLEN’

De naam van het harlekijntje Bonnie verwijst natuurlijk naar de naam van de spiegeltent en komt uit de koker van grafisch ontwerpers Roeland Heesbeen en Ferdy Steger. Zij overtuigden het stichtingsbestuur ervan te kiezen voor een andere naam voor het evenement. Het werd: Boxtels Dorpsfeest.

Heesbeen en Steger zijn door stichting Bon Salon aangetrokken voor de promotionele activiteiten, vertelt voorzitter Wim Ketelaars. ,,Voorheen spraken we over Bon Salon als evenement, maar dat is natuurlijk een beetje raar omdat dit eigenlijk alleen een locatie is.”

De stichting wil uitdragen dat de spiegeltent en het programma dat daar van stapel loopt, iets van en voor alle Boxtelaren is. ,,Wij vroegen ons echter af of dat gevoel er nu al is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen: nee. Althans, in onze ogen onvoldoende”, stelt Heesbeen. Steger knikt: ,,Veel mensen die wij spreken, denken nog dat veel programmaonderdelen besloten zijn. Terwijl alles openbaar én gratis toegankelijk is.”

ERBIJ ZIJN

De naam Boxtels Dorpsfeest impliceert volgens het tweetal dat het iets voor de hele gemeenschap is. En harlekijn Bonnie van Boxtel moet daarvan het zinnebeeld worden dat inwoners ‘betovert’. ,,Niet alleen in reclame-uitingen, maar ook in levenden lijve. Elly Mathijssen is nu samen met anderen bezig een kostuum te maken en we hebben ook al een actrice gevonden die in de huid van Bonnie kruipt”, aldus Heesbeen.

Eerdere oproepen in deze krant resulteerden in veel ideeën om het programma te vullen, maar vooral ook te verbreden. Want stichting Bon Salon wil zoveel mogelijk doelgroepen aanspreken om activiteiten te organiseren in de spiegeltent.

,,Het stichtingsbestuur kan nu al vol trots melden dat er elke dag iets te doen is. Onze hoop is erop gericht dat Boxtelaren beseffen dat ze een uniek, nieuw evenement krijgen: vier weken lang, zonder entreegeld én op een schitterende locatie”, aldus Ketelaars. Steger vult aan: ,,Na afloop moet iedereen kunnen zeggen: ‘Dit was óns feest en ik was erbij!’ En: vervolgens uitkijken naar de volgende editie.”

VRIEND VAN BON SALON

Inmiddels hebben 25 ondernemers zich aangesloten die als ‘Vriend van’ Bon Salon in natura sponsoren. Bovendien gaan deze week brieven de deur uit naar mensen om via een financiële bijdrage vriend van de stichting te worden. Voorzitter Ketelaars: ,,Het geld is nodig omdat onze stichting zich in de schulden stak om de spiegeltent aan te kopen, maar ook voor onderhoud, kleding, pinautomaten en de website.”

Verschillende vrijwilligers hebben zich al aangemeld om activiteiten mee in goede banen te leiden. Zo zijn acht nieuwe mensen toegevoegd aan de ploeg die de spiegeltent opbouwt en afbreekt. Maar op diverse onderdelen zijn nog helpende handjes nodig. ,,Dus: mensen die zin en tijd hebben om een of meer dagdelen mee te komen doen, zijn van harte welkom”, aldus Ketelaars.

Aanmelden als vrijwilliger kan via de website www.dorpsfeestboxtel.nl die deze week is gelanceerd. Daar is ook het complete programma te vinden. Bovendien is er informatie te vinden om stichting Bon Salon financieel of anderszins te ondersteunen.