Bakje troost bij bibliotheek Boxtel

35 minuten geleden

De repeterende inloop Koffie met Kennis van bibliotheek Boxtel (Huis73), KBO Boxtel en ContourdeTwern staat de volgende editie op dinsdag 18 april in het teken van geluk.

De activiteit is bedoeld om ontmoeting te creëren en ervaringen te delen. Iedere derde dinsdag van de maand is er Koffie met Kennis met elke keer een ander thema. En er is altijd koffie met wat lekkers.

In de volgende bijeenkomst op 18 april zullen de bezoekers het gesprek aangaan over geluk. Is het maakbaar, kan je ervoor kiezen, hoe gelukkig ben je: dit soort vragen staan centraal.

Aanmelden mag via huis73.op-shop.nl, maar is niet verplicht. De bijeenkomst is tussen 10:00 en 12:00 uur in de bibliotheek aan de Burgakker, toegang is gratis.