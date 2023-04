Circusartiesten van Harlekino naar Liempde

Het circus komt naar Liempde. De artiesten van circus Harlekino om precies te zijn. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 april staat hun tent op evenemententerrein D’n Tip.

Harlekino biedt een voorstelling met internationale artiesten. Er is acrobatiek op de grond en in de lucht. Er wordt gejongleerd met hoela-hoops, gebalanceerd op een hoge ladder en natuurlijk zorgt de clown voor komische momenten. Ook is Amber Karstens aanwezig, zij is bekend van haar deelname aan Hollands Got Talent met haar dansende honden.

VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Er zijn vier voorstellingen in Liempde. Vrijdag 28 april om 16.00 uur, zaterdag 29 april om 15.00 en om 19.00 uur en zondag 30 april een afsluitende matinee om 12.00 uur. De shows duren anderhalf uur en zijn geschikt voor alle leeftijden. Kaarten reserveren kan via www.circusharlekino.nl.