Esch heeft een nieuwe maestro: Arie van der Weide

Arie van der Weide is de nieuwe maestro van Esch. Hij won zaterdagavond de dirigeerwedstrijd die muziekvereniging Sint-Willibrordus organiseerde in dorpshuis De Es. Naast de gouden baton, mocht hij zijn nummer Thank you for the Music van Abba nog een keer opvoeren met het orkest.

Foto: Bas van den Biggelaar