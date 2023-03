Wereldreis in 90 minuten? Het kan!

1 uur geleden

,,Een wereldreis maken, het stond nog altijd op mijn verlanglijstje. Maar na vanavond hoeft het niet meer zonodig.” Het werd gisteren met een knipoog gezegd door een van bijna tweehonderd luisteraars van Boxtel’s Harmonie.

De 55 orkestleden schotelden hun publiek in de aula van het Jacob-Roelandslyceum vol overgave een instrumentale impressie voor van Jules Verne’s wereldberoemde roman ‘Reis om de wereld in tachtig dagen’. Met een perfecte timing bracht vertelster Hilde Kiggen het avontuurlijke verhaal van Phileas Fogg en zijn weddenschap tot leven.

Onder leiding van dirigent Johan Smeulders voerde de harmonie de Britse aristocraat onder meer door Parijs, het Suezkanaal, de jungle in India, de haven van Yokohama en dwars door de Verenigde Staten.

SOLISTEN

De muziekstukken spraken boekdelen in de doorlopende show van precies anderhalf uur. Die werd her en der verluchtigd met treffende details. Zoals de regelmatig opduikende speurneus Fix. Net als muzikanten die oerwoudgeluiden feilloos nabootsten. Of een trompetterende olifant, de scheepshoorn van een stoomboot en een achtervolging door indianen.

Dankzij Harold Potters, die op xylofoon vol bravoure ‘Circus Renz’ vertolkte, waanden de concertgangers zich even rond de piste. Maar meer muzikanten lieten op overtuigende wijze horen wat zij solistisch in hun mars hebben.

SCHOOLJEUGD

Al met al een beleving voor jong en oud en dat vond ook burgemeester Ronald van Meygaarden, die samen met de wethouders Hans Heesen en Fred van Nistelrooij.

Het concert Around the World in 80 Days krijgt woensdag 24 mei een vervolg met een uitvoerinig voor schooljeugd in theaterzaal Podium Boxtel. Basisschoolleerlingen maken in voorbereiding daarop zelf toegangskaartjes, programmaboekjes en affiches.