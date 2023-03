Studenten maken creatieve vertaling van zorgkwesties

do 23 mrt., 08:00

Een verrassende visuele vertaling van de uitdagingen in de ouderenzorg: dat is waar de expositie van SintLucas en Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) in Liduina om draait. Gisteren was de goed bezochte opening.

ZGEM gaf de opdracht aan tien studenten van de Boxtelse creatieve vakschool om de uitdagingen in beeld te brengen. Zo ontstond de Expositie Samenzorg. Die toont volop beelden met emotie en humor, of juist hele abstracte situaties die de kwestie bespreekbaar maken.

HANDJE HELPEN

,,We hebben er bewust voor gekozen om de expositie in Liduina te lanceren. Hier staat hij recht in het hart van de ouderenzorg”, vertelt Janneke Heesakkers, communicatiemedewerker en een van de initiatiefnemers. Programmamanager Samenzorg Hanneke van der Meide vult aan: ,,We hopen het gesprek rondom samenzorg meer op gang te brengen, een heel actueel thema in deze sector.”

De werken zijn tot tenminste 1 mei voor iedereen vrij te bezichtigen in het Boxtelse zorghuis Liduina. De expositie kan ook naar andere locaties van ZGEM worden verhuisd.