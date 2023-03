Beter Nederlands leren door samen te praten

Taal is de basis van integratie en sociaal contact. Vanuit deze visie vindt in Boxtel sinds 2013 het project Taalmaatjes plaats in de bibliotheek aan de Burgakker. Elke woensdag komen deelnemers bijeen; er is plek voor nieuwe cursisten.

Iedereen die niet met de Nederlandse taal is opgegroeid, kan meedoen aan de wekelijkse gespreksochtenden onder leiding van vrijwilligers die als taalcoach actief zijn. Daarbij komen alledaagse onderwerpen ter sprake: gebeurtenissen uit het nieuws, het weer of uit het leven van de deelnemers aan het Taalmaatjesproject.

ALLEEN MONDELING

Projectcoördinator Jola Wouterse van de Beter Spreken-groep vertelde eerder in deze krant: ,,We geven geen les, maar willen door gesprekken met elkaar ervoor zorgen dat deelnemers de Nederlandse taal beter gaan begrijpen én spreken. Nee, schrijven is er bij ons niet bij. Het gaat bij Taalmaatjes om het mondeling communiceren.”

INBURGEREN

Het Taalmaatjesproject wordt gefaciliteerd door het vrijwilligerssteunpunt van welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Daar merkten ze dat tussen het afronden van de inburgeringscursus en het integreren van de deelnemers een gat ontstond. Mensen oefenden de taal en de taalregels niet en zo ebde opgedane kennis weg. Door mensen in het project Taalmaatjes te coachen, blijven zij reproduceren en daarmee verder inburgeren, zo is de gedachte.

Taalmaatjes van de Beter Spreken-groep werkt samen met een gelijknamig project dat het Taalhuis uitvoert en dat eveneens in de bibliotheek wordt gehouden. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij projectcoördinator Wouterse via telefoonnummer 06-43 96 03 87 of e-mail: jolawouterse1@gmail.com.