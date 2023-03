Boxtel’s Harmonie zoekt nieuwe dirigent

vr 24 mrt., 16:00

De generale repetitie voor de muzikale familievoorstelling Around the World in 80 Days belooft veel moois. Het programma dat Boxtel’s Harmonie zaterdagavond 25 maart in het Jacob-Roelandslyceum voorschotelt, heeft veel verrassingen in petto. Verrassend is ook dat dirigent Johan Smeulders het orkest gaat verlaten aan het einde van het seizoen.

De boodschap van Smeulders dat hij op woensdag, de vaste repetitieavond van Boxtel’s Harmonie, een muziekvereniging in Drunen gaat leiden, kwam enkele weken geleden niet écht onverwacht voor bestuur en leden. De musicus leider werd ruim vier jaar geleden binnengehaald als interim-dirigent. Al snel kreeg hij een vaste aanstelling omdat de muzikanten merkten dat de 34-jarige Nuenenaar voor nieuw elan zorgde, zowel muzikaal als sociaal.

OPVOLGER ZOEKEN

De enthousiaste en inspirerende manier van werken die Smeulders tijdens repetities en uitvoeringen aan de dag legt, blijft niet onopgemerkt en dus krijgt hij regelmatig aanbiedingen van andere orkesten. ,,Tot nu toe sloeg ik die altijd af omdat de muzikanten van Boxtel’s Harmonie uiterst gedisciplineerd en leergierig zijn. Ik werk hier heel prettig en ik wil dan ook niet per se weg. Integendeel! De kans om dirigent te worden van de harmonie in Drunen kan ik echter niet laten schieten. Ik krijg er de kans om me nog meer en beter te ontplooien”, vertelde hij onlangs in Muziekhuis Boxtel.

Boxtel’s Harmonie gunt haar dirigent die kansen ten volle, meldt voorzitter Paul van Alphen. ,,Maar jammer is het natuurlijk wel. Johan heeft voor echt een impuls gezorgd binnen de vereniging en daar zijn we heel blij mee. We zijn nu op zoek naar een geschikte opvolger. Enkele leden zijn daar druk mee aan de slag. Gelukkig werkt Johan bij ons door tot aan de zomervakantie, dus dat moet goedkomen.”

KINDERMUZIEKWEEK

Komende zaterdag staat Smeulders dus gewoon op de dirigeerbok als in het JRL de wereldberoemde roman van Jules Verne op instrumentale wijze wordt uitgevoerd.

Vertelster Hilde Kiggen voert de luisteraars door het verhaal waarom met (delen van) muziekwerken de avontuurlijke reis van de Britse aristocraat Phileas Fogg in de negentiende eeuw treffend worden geïllustreerd.

De muziekuitvoering staat mede in het teken van de Kindermuziekweek. Komende week organiseert Joop Muziekopleidingen onder auspiciën van Brede Scholen Boxtel diverse activiteiten om jeugd in aanraking te brengen met het bespelen van een muziekinstrument.

De kaartverkoop voor het optreden verloopt niet onaardig, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. ,,Het wordt echt een voorstelling voor jong en oud. We hopen dan ook dat (groot)ouders met kinderen naar de uitvoering komen. Speciaal daarom beginnen we ook wat vroeger dan gebruikelijk: om 19.30 uur. En vooraf speelt onze jeugdslagwerkgroep vanaf 18.45 uur in de Bracbantzaal”, vertelt voorzitter Van Alphen tot besluit.