vanBakkus durft groot te dromen

De muzikanten van vanBakkus traden in augustus 2021 op bij D’n Hop op Luissel. Zaterdag 15 april staan ze met veel muzikale gasten in Podium Boxtel. Van links naar rechts Guido van Eijk, Fons van Heesch, William van Houtum en Jeroen van Lier. (Foto: Peter de Koning).

‘vanBakkus durft te dromen’. Dat is de titel van het avondvullende popconcert waaraan de Boxtelse muzikanten de laatste hand leggen. In de Talent Factory aan de Bergstraat in Liempde wordt elke week tot in de kleine uurtjes gerepeteerd om straks b..