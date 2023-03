Debutant aan de haal met twee prijzen tijdens Romkankletsen

ma 20 mrt., 16:00

Steef Schellekens heeft dit weekend tijdens het Romkankletsen in Gemonde zowel publieksprijs de ChristCup gewonnen als de KomopKan. Tot het einde was het spannende die er met de winst aan de haal zou gaan, maar Steef trok als debutant uiteindelijk aan het langste eind. De kolderieke avonden vonden vrijdag, zaterdag en zondag plaats in zaal Kloosterzicht.

Tijdens het romklankletsen wordt iedere avond een van de kletsers tot dagwinnaar uitgeroepen voor het publiek, die krijgt dan een vetleren medaille. Hoewel iedere avond iemand anders won, was het Steef die over alle avonden de meeste stemmen wist te vergaren. Omdat hij voor het eerst in de romkan stond, mocht hij ook de stimuleringsprijs KomopKan mee naar huis nemen.

René Goossens beet het spits af door als professor dokter Hans Worst in de romkan te klimmen. Hij gaf een lezing over de ontluchting van het lichaam, de zogenoemde anale flater. Hij vertelde in geuren en kleuren welke verschijningsvorm ze hebben. Het publiek bleek echter nog niet opgewarmd genoeg om lachsalvo’s door de zaal te laten klinken.

DAGPRIJS

Steef Schellekens kwam als Sjeek Spier het publiek in beweging brengen. Als personal trainer kon hij heel goed zien hoe anderen zich in het zweet werkten. Hij wist de handen regelmatig op elkaar te krijgen door zijn plotwendingen en zijn bewegelijkheid. Daarmee sleepte hij op vrijdag direct de eerste dagprijs in de wacht.

Teun van Oirschot was als Dikke Mick de eerste strandwachter van Gemonde. Hij werd geïnspireerd door de serie Baywatch. Hij begon enthousiast aan zijn betoog met de snorkel nog in z’n mond wat een hilarisch effect had. Dat zorgde er tevens voor dat het publiek meteen geboeid bleef luisteren.

BEELDEND

Vervolgens was het Willian Schellekens die als F. Teling zijn buren Mo en Fatima mee nam naar de Efteling als onderdeel van hun inburgeringscursus. Via het sprookjesbos kwamen ze uiteindelijk uit in de achtbaan waar Willian op beeldende wijze de belevenissen vertelde. De oud-winnaar van de ChristCup ging er op zaterdag met de dagprijs vandoor.

Paul van der Heijden was de vijfde kletser en hij kwam als Haske de Jager. Er is volgens hem nog genoeg ruimte om te jagen in Gemonde want er is nog heel veel onbebouwde grond. Samen met zijn maat Lars, die zo scheel kijkt dat je met tweeën moet zijn om hem recht in de ogen te kijken, kreeg hij veel voor de loop van zijn geweer. Zo ook een exemplaar dat nauwelijks in Gemonde wordt gezien; burgemeester Han Looijen.

Tot slot kwam de meest ervaren kletser, Ben van der Sangen, als Jan Pimpel de zaal in gezwalkt. Hij had al goed van de drank geproefd. Dat had hij gedaan omdat als je gaat fietsen met een volle fles, de kans bestaat dat deze kapot gaat als je valt. Het was maar goed dat hij de fles al leeg had gedronken, zo bleek. Ben won met zijn creatie de dagprijs op zondag.

GROTE WINNAAR

De organisatie kijkt terug op een drietal gezellige avonden en is trots op het feit dat alle kletsers uit eigen dorp komen. ,,Het publiek is daarmee de grote winnaar”, aldus presentator Hans Geerts zondagavond.

Volgend jaar is er weer een nieuwe editie. Dan vindt het romkankletsen plaats van 8 tot en met 10 maart.