GreySix brengt jaren ‘60 en ‘70 naar Ons Café

29 minuten geleden

De band GreySix met de Boxtelse drummer Ad Swaans treedt zondag 26 maart vanaf 15.00 uur op in Ons Café aan de Leunisdijk in Esch. De entree is gratis.

Met covers van onder meer Creedence Clearwater Revival, The Moody Blues, Procol Harem, The Kinks, The Hollies, The Beatles en Sandy Coast nemen de bandleden hun luisteraars terug naar de jaren zestig en zeventig. Zelf beleefden de muzikanten deze periode als jongeren. Ze traden destijds ook al op. Na een aantal jaren de podia te hebben gemeden, vormden ze de band GreySix. GreySix bestaat naast drummer Swaans uit Jos van Bijnen (solo- & slaggitaar, zang), Ben Kuijpers (idem), Gerard van Bokhoven (basgitaar, zang), Hans Schoenmakers (toetsen, percussie) en Hans Erkeland (zang, percussie).