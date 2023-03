Accordeons klinken zondag in De Es in Esch.

Accordeonorkest begroet lente in dorpshuis Esch

za 18 mrt., 13:00

Accordeonvereniging Concertina uit Den Bosch luidt zondag 19 maart de lente in met een concert in dorpshuis De Es in Esch. Het optreden begint om 11.30 uur, de entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

De leden van de Bossche accordeonvereniging laten horen dat hun instrument zich voor tal van muzikale genres leent. Ze brengen bijvoorbeeld het klassieke adagio uit het Concierto d’Aranjuez. Ook popmuziek komt aan bod. Concertina eindigt met het feestelijke Brazilian bay dance.

Ook het accordeonkwartet Remm, onderdeel van de club, geeft een optreden. Zangeres Lio Mol verleent eveneens haar medewerking aan het concert.