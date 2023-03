Geregeld zijn er interessante bijeenkomsten in D'n Liempdsen Herd, zoals de talkshow Praat! vorige maand.

Lezing over paarden in Liempdsen Herd voor Support Casper

vr 17 mrt., 11:31

De lezing over Belgische trekpaarden in het Liempdse bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd op maandag 27 maart, staat in het teken van het goede doel.

Schijndelaar Wim van Lankveld krijgt een vergoeding voor zijn voordracht en doneert die aan ‘Support Casper’. Aan de hand van uniek (historisch) filmmateriaal verhaalt Van Lankveld op onderhoudende wijze over het imposante ras. Het boerenleven van vroeger komt weer tot leven.

Het goede doel Support Casper waar de opbrengst naartoe gaat, draait om Casper van Eijck. De hoogleraar en oncologisch chirurg aan het Erasmus MC in Rotterdam doet met een team van collega’s onderzoek naar alvleesklierkanker. Van Lankveld steunt het goede doel al jaren, voor het eerst met 2.500 euro in 2017, een klein jaar nadat de Schijndelaar vernam van het goede doel via het televisieprogramma Voetbal Inside.

De lezing in D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 is gratis voor bezoekers en begint om 19.30 uur.