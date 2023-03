Vendel Live verhuist naar De Serenade

wo 15 mrt., 15:02

De concertreeks Vendel Live heeft de afgelopen jaren een grote hoeveelheid singer/songwriters naar Liempde gebracht. Vanaf 2023 is er een nieuw onderdak voor deze intieme, muzikale avonden: De Serenade aan de Oude Dijk 117.

Vrijdag 24 maart wordt het nieuwe jaar afgetrapt. Tijdens deze avond komt een oude bekende terug naar Liempde: Grayson Capps. De Amerikaanse singer/songwriter was al meerdere keren te gast bij Vendel Live, de concertreeks die Liempdenaren Arjan en Judith Terlouw waren gestart in hun woning aan de Vendelstraat. De artiest was ook een van de hoofdacts op VendelFest in de zaal van het Liempdse restaurant Het Hof.

POëTISCH EN RAUW

Deze troubadour is een graag geziene artiest op de Nederlandse podia. Hij combineert de poëzie van Townes van Zandt met de rauwe stijl van Steve Earle. Zijn debuutalbum ‘If You Knew My Mind’ (2005) kreeg lovende kritieken, evenals de soundtrack die hij verzorgde voor de film ‘A Love Song For Bobby Long’ met John Travolta. Ook deze tour wordt hij vergezeld door gitarist Corky Hughes.