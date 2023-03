Kamerkoor Ratatouille repeteerde in coronatijd een aantal weken buiten. (Foto: eigen collectie).

Concert vol lef in zeven talen in Theresiakerk

za 18 mrt., 11:00

Kamerkoor Ratatouille geeft zaterdag 25 en zondag 26 maart een bijzonder optreden in de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel.

Het concert draagt de titel ‘Heb ‘t Lef!’. Hierin brengt het Boxtelse koor een gevarieerd programma ten berde. Het publiek krijgt namelijk liederen te horen in zeven talen die samen ook nog eens zeven eeuwen overspannen. De leden zingen het vier- tot zevenstemmig. Bezoekers kunnen klassieke muziek verwachten van onder meer Josquin en Gibbons, maar ook popliedjes van bijvoorbeeld Billy Joel.

De titel is ontleend aan een lied van Karin Bloemen, dat ook op het programma staat. Het koor zingt over wat het leven mooi maakt, maar ook lastig en uitdagend. Zelf je lot in handen en verantwoordelijkheid nemen, dat vergt lef.

KAARTJES

Het optreden begint op zaterdag om 20.00 uur en op zondag om 15.00 uur. De kerk is een kwartier voor aanvang open. Kaartjes kosten 10 euro. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Kaartjes zijn te reserveren via info@kamerkoorratatouille.nl of (0411) 67 28 56. Kijk voor meer informatie op: www.kamerkoorratatouille.nl.