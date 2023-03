Boxtel's Harmonie in actie tijdens het concertconcours in Veldhoven in november 2022. Onder leiding van dirigent Johan Smeulders werd een mooie eerste prijs behaald.

Boxtel’s Harmonie maakt muzikale ‘wereldreis’

zo 19 mrt., 10:00

Met melodieën die kenmerkend zijn voor zowat alle continenten, neemt Boxtel’s Harmonie haar luisteraars mee op een instrumentale wereldreis. Een vertelster verbindt de diverse muziekstukken. Het familieconcert Around the World in 80 Days, naar de gelijknamige roman van Jules Verne, vormt zaterdag 25 maart de start van de Kindermuziekweek in Boxtel.

Veel bekende muziek passeert vanaf 19.30 uur de revue tijdens het optreden in het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd. Het orkest treedt in de voetsporen van de Britse aristocraat Phileas Fogg. In de negentiende eeuw, een tijdperk waarin de wereld veranderde door nieuwe technieken als de uitvinding van de stoommachine, sloot hij een opzienbarende weddenschap af. Het zou hem lukken om in tachtig dagen rond de aarde te reizen. Dit avontuurlijke verhaal inspireerde Boxtel’s Harmonie voor een uitvoering die jong en oud zal aanspreken.

VERTELSTER

De Franse schrijver Jules Verne had veel succes met zijn roman die veelvuldig is verfilmd. Filmbeelden komen er tijdens het optreden van het harmonieorkest echter niet aan te pas. Dat zou volgens de organisatoren maar afleiden van het verhaal, dat wordt voorgelezen door Hilde Kiggen.

De verbindende teksten worden voorgedragen door Hilde Kiggen. Afkomstig uit Maarheeze werkt ze als basisschooldocent in Sint-Oedenrode. Eerder gaf ze les aan De Hobbendonken in haar woonplaats Boxtel en aan de Willibrordusschool in Esch. Kiggen kent de wereld van de blaasmuziek goed. Ze studeerde af als dirigent aan Fontys Conservatorium en is actief als slagwerker in diverse blaasorkesten.

Het muzikale verhaal van Phileas Fogg komt in de weken na het concert ook terug tijdens workshops en lessen die JooP Muziekopleidingen verzorgt op enkele basisscholen. Het is een van de manieren waarop de lokale opleidingsstichting kinderen laagdrempelig in aanraking wil laten komen met muziek.

KAARTVERKOOP

Kaartjes voor Around the World in 80 Days zijn te koop in telefoonwinkel Ring & Go aan de Rechterstraat of via www.boxtelsharmonie.nl. De entreeprijs voor kinderen tot en met twaalf jaar is 7,50 euro; wie ouder is dan twaalf betaalt 12,50 euro.