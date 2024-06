Gildenbondsharmonie huldigt jubilarissen

1 uur geleden

Opgeteld zitten ze al 167,5 jaar bij de Gildenbondsharmonie, de negen jubilarissen van de muziekvereniging. Acht van hen werden maandagavond in de bloemen gestoken tijdens Boxtels Dorpsfeest in park Stapelen. Van links naar rechts: Ad Visser, Ad van der Sloot, Pim van Drunen, Thea Hazenberg, Ad Boleij (allen 12,5 jaar lid). Wilbert van Beers en Peter van Hemert (beiden veertig jaar). Frans Pijnenburg (12,5 jaar). Irma van der Sloot is ook 12,5 jaar bij de club, maar kon niet bij de huldiging in de spiegeltent aanwezig zijn.