Leergeld geeft vrijwilliger Fons een erespeld

51 minuten geleden

Vrijwilligers zoals Fons van Heesch hebben ze maar wat graag bij Stichting Leergeld. Daarom zette voorzitter Arjen Witteveen afgelopen zaterdag de bevlogen Boxtelaar in het zonnetje: Van Heesch kreeg in de spiegeltent een speld van verdienste.

Ervoor zorgen dat kinderen, ondanks de financiële situatie van het gezien, overal aan mee kunnen doen in Boxtel. Dat is in een notendop waar Stichting Leergeld zich voor inzet. Van Heesch meldde zich vier jaar geleden als vrijwilliger. Eerst als coördinator, maar later als intermediair. Die legt huisbezoeken af om met ouders een financiële aanvraag te beoordelen. ,,Fons maakt meteen een afspraak, springt op zijn fiets en gaat naar de cliënt toe”, vertelt voorzitter Witteveen over de inzet van zijn vrijwilliger.

Van Heesch steekt niet alleen veel uren in het helpen van anderen. Ook de manier waarop is lovenswaardig, benadrukt Witteveen: ,,Fons is altijd positief en kan veel zaken met ‘n flinke dosis humor oplossen. Daarmee bereikt hij jong en oud.”