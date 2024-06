Te nat in park Stapelen? Vlonderterras zo geregeld

za 1 jun, 09:36

Nu park Stapelen tal van bezoekers trekt vanwege het Boxtels Dorpsfeest, is de natte ondergrond niet bepaald ideaal. Maar de vrijwilligers van stichting Bon Salon, die de bijna honderd jaar oude Vlaamse spiegeltent exploiteert, zijn niet voor een gat te vangen! Gisteren toverden zij in een ochtend het zompige gras rond de tent om tot fraai vlonderterras.

Vandaag staan er weer allerlei activiteiten op het programma. Zo wordt deze ochtend kunstroute De Rode Draad, na een afwezigheid van zes jaar, weer geopend. ‘s Middags is er een optreden van seniorenorkest Buchestelle. En ‘s avonds staat de Boxtelse band Byrds on the Wind op de planken. Het Boxtels Dorpsfeest duurt nog tot en met 23 juni. Bekijk het complete overzicht op www.dorpsfeestboxtel.nl/programma.