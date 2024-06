IJzersterke comeback De Rode Draad

do 30 mei, 09:30

Zo’n 35 tot 40 amateur- en professionele kunstenaars doen in het weekend van 1 en 2 juni mee aan atelierroute De Rode Draad. Hun werk is te zien op negentien verschillende adressen in Boxtel.

Het kunstzinnige evenement werd in 2018 voor het laatst georganiseerd. Een jaar later bleek er te weinig animo. Toch kreeg Ferdy Steger als drijvende kracht achter de atelierroute regelmatig de vraag of De Rode Draad zou kunnen terugkeren. Dat is precies wat er gaat gebeuren. Het wordt op voorhand een ijzersterke comeback, belooft Steger.

Op enkele locaties exposeren meerdere kunstenaars. Zoals in atelier De Ruimte (Selissen 6a). In galerie La Verita (Stationsstraat 80) is werk te zien van migranten die daar deelnemen aan kunstzinnige therapie. In het bedrijf Conval (Staarten 2) op zijn werken te zien van Huub Thorissen (plastieken & sjabloondruk), Dagmar de Kok (keramiek), Evelyn de Kok (design), Marion Coolen (keramiek) en Gerda van Boeckel (schilderijen).

OOK WITTLICH PRESENT

Voor De Rode Draad zijn deelnemers gestrikt uit Wittlich, waar de gemeente Boxtel vriendschappelijke banden mee onderhoudt. De Duitse kunstenaars exposeren op het adres Stationsstraat 24.

Cultuurwethouder Hans Heesen opent de atelierroute zaterdag 1 juni tussen 10.00 en 11.00 uur tijdens een openbare bijeenkomst in spiegeltent Bon Salon tijdens het Boxtels Dorpsfeest in kasteelpark Stapelen.

PER FIETS

De organisatoren adviseren om de route per fiets af te leggen. De locaties liggen namelijk verspreid over heel Boxtel. Het betreft de volgende adressen: Selissen 6a: atelier De Ruimte. Gouden Rijder 63: Henny Borra (mozaïek). Baroniestraat 32: Jacqueline Thomassen (schilderijen, miniaturen) & Hanny de Leijer (schilderijen, porselein). Staarten 2 (Conval): vijf professionele kunstenaars. Staarten 4a: Ferdy Steger (schilderijen). Stationsstraat 80: cursisten galerie La Verita. Breukelsestraat 5a: Sara Bormans (beeldende kunst). Breukelsestraat 21: Mieke Verreit-Loerakker (schilderijen). Ons Doelstraat 14: Francien v.d. Veer (grafiek). Stationsstraat 41: Jasper de Brouwer (abstracte kunst) & Katrina Fedukowski (digitale fractal kunst). Stationsstraat 24: kunstenaars Wittlich. Molenstraat 57: Astrid Koeman (keramiek, beelden). Bosscheweg 3: Karel Snijders (schilderijen). Vicaris Van Alphenlaan 8: Frans Maas (houtsculpturen). Klaverblad 10: Smuk (handgemaakte ‘vandelaers’). Hoogheem 186: Rasim Huseynov & Wava Roestamova (schilderijen). Europalaan 16: Agnes Savelskous (keramiek). De Beukums 19: Maria Meulenbroeks (keramiek). Octogoon 1: André v. Loon (schilderijen).