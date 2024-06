Het achtkoppige koor DoVocaal geeft zondag 9 juni een optreden in de Boxtelse spiegeltent.

Ochtendconcert van koor DoVocaal

za 1 jun, 13:00

Het koor DoVocaal geeft zondag 9 juni een ochtendconcert in de spiegeltent in kasteelpark Stapelen. De lezen zingen tussen 10.30 en 11.30 uur.

Het optreden is in het kader van het Boxtels Dorpsfeest. De acht koorleden maken geen gebruik van mappen of een dirigent en maken er met de bezoekers een groot zangfestijn van.

DoVocaal zing meerstemmige, a capella muziek in allerlei genres. Het optreden is, net zoals alle andere activiteiten tijdens het Dorpsfeest, gratis te bezoeken. Meer informatie staat op www.dorpsfeestboxtel.nl.