Byrds on the Wind in kleurrijke bloesjes.

Dansen in de spiegeltent met Byrds on the Wind

do 30 mei, 09:08

De Boxtelse band Byrds on the Wind doet de oorsprong van Bon Salon eer aan. Dat is namelijk een danstent. Vorig jaar nodigde de formatie bezoekers uit om gekleed in de stijl van de jaren zestig en zeventig te komen swingen. Zaterdag 1 juni vanaf 19.30 uur kunnen de voetjes weer van de vloer in de spiegeltent.

De band speelt bekende hits uit de roemruchte jaren zestig van de vorige eeuw. Een decennium met een enorme rijkdom aan popmuziek. De muzikanten benadrukken dat aangepaste kleding niet verplicht is. Maar wel leuk. Byrds on the Wind zelf verschijnt in ieder geval in kleurrijke bloesjes op het podium. Zoals alle activiteiten tijdens het Boxtels Dorpsfeest is ook deze gratis toegankelijk.

De formatie werkt overigens aan een nieuw project: SwingFonia. Op 29 en 30 maart 2025 is ze te beluisteren in Podium Boxtel. In deze nieuwe voorstelling wordt telkens van één band zowel een swingend als een symfonisch nummer gespeeld; vooral van groepen waarvan je niet zou verwachten dat ze zulke uiteenlopende nummers in hun repertoire hebben.