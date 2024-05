Janneke van Bockel spreekt woensdag 29 mei uit eigen ervaring. Ze gaat in op kinderen met ADHD, hoogbegaafdheid of autisme.

Thema-avond opvoeding in de spiegeltent

Ouderschapsdeskundige en schrijfster Janneke van Bockel is woensdag 29 mei vanaf 20.00 uur te gast in spiegeltent Bon Salon in kasteelpark Stapelen. Ze gaat in op het opvoeden van kinderen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of hoogbegaafdheid.

Van Bockel schreef onder andere de boeken IJskastmoeder en Uitlegmoeder waarin ze op een openhartige wijze een inkijk geeft in haar gezin. Ze beschrijft over het ouderschap en het leren omgaan met autisme, de uitdagingen waar je als ouders mee te maken krijgt en over de verhouding tot allerhande deskundigen.

Professionals, ervaringsdeskundigen en de schrijfster gaan in gesprek over de complexiteit van de zoektocht naar de juiste begeleiding, het grootbrengen van een kind in een wereld waarin neurodiversiteit niet altijd begrepen wordt en hoe je voorkomt dat je je als ouder daarin verliest.

De Boxtelse bibliotheek organiseert de avond samen met Mama Vita Boxtel, een netwerk van moeders met een kind met autisme. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden is wel nodig. Dit kan via www.huis73.nl.