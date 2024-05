Het Boxtels Dorpsfeest beleefde vorig jaar een zonovergoten eerste editie. Dankzij het mooie weer was het vaak een drukte van belang in en rond de spiegeltent in kasteelpark Stapelen.

Boxtels Dorpsfeest zorgt maand lang voor vertier

do 23 mei, 07:00

Boxtel staat aan de vooravond van een vier weken durend dorpsfeest in en rond spiegeltent Bon Salon. ,,Al meteen na de zonovergoten editie van vorig jaar stroomden de aanmeldingen om mee te doen binnen”, glundert Wies Vissers. Alle dagen zijn er activiteiten in kasteelpark Stapelen.

Vissers was samen met haar man Cees de Wildt eigenaar van de bijna honderd jaar oude Vlaamse danssalon. Op het moment dat het echtpaar twee jaar geleden bekendmaakte deze van de hand te willen doen, kwam in Boxtel de roep om de spiegeltent te behouden. Uiteindelijk werd een stichting gevormd die de vroegere kermisattractie aankocht om deze vervolgens te gaan exploiteren.

De spiegeltent werd voor het eerst in het kasteelpark opgebouwd toen de paters assumptionisten in 2015 vierden dat zij een eeuw kasteel Stapelen bewoonden. Bon Salon werd ter beschikking gesteld aan de Boxtelse gemeenschap om openbare, vrij toegankelijke activiteiten te houden. Dat uitgangspunt hanteert ook de huidige stichting.

JEUGDPROGRAMMA

Als vrijwilligster coördineert Vissers de programmacommissie van de stichting. Al enkele maanden geleden werd duidelijk dat er vanaf morgen elke dag iets te doen is in het park. ,,We beginnen vrijdag met een programma voor de jeugd”, vertelt ze. ‘s Ochtends is de Molenwijkschool te gast voor de viering van honderd jaar jenaplanonderwijs.

Het middag- en avondprogramma staat tussen 16.00 en 22.00 uur in het teken van muziek en dans. Groepen van dansscholen UniQue en UC Dance verzorgen onder meer hiphop- en streetdance-optredens. Ook deelnemers aan Angela’s Project laten van zich horen. De avond wordt vanaf 20.00 uur afgesloten met een silent disco.

OFFICIËLE OPENING

Zaterdag treedt de Swanee Bridge Jazzband van 14.30 tot 17.00 uur op. Vanaf 19.30 uur verzorgt Boxtel’s Harmonie een concert ter ere van de jubileumeditie van de bloedprocessie. Daarover is meer te lezen op de pagina met berichten over de ommegang, elders in deze krant.

,,Na afloop van het concert wordt het Boxtels Dorpsfeest officieel geopend”, vertelt Vissers. ,,Dat gebeurt door Wim Ketelaars (voorzitter van stichting Bon Salon - red.) en burgemeester Ronald van Meygaarden. Ook harlekijntje Bonnie van Boxtel, vorig jaar geïntroduceerd als mascotte van het dorpsfeest, speelt hierbij natuurlijk een rol. Aansluitend is er een optreden door popkoor JukeBox.”

Zondag worden na afloop van de Heilig Bloedprocessie alle deelnemers en vrijwilligers in het kasteelpark ontvangen voor een feestelijk samenzijn.

VEEL ANIMO

,,Wij zijn aangenaam verrast door de grote animo om mee te doen”, zegt Vissers. Ze vervolgt: ,,Het is duidelijk: het Boxtels Dorpsfeest lééft onder de mensen. Niet alleen als het gaat om het organiseren van optredens en activiteiten, maar ook om mee te helpen achter de schermen. Er hebben zich in totaal zestig vrijwilligers aangemeld. Héél fijn!”

Stichting Bon Salon kan altijd meer mensen gebruiken om het programma in goede banen te leiden. Zeker ook met het oog op de komende jaren. Want het Boxtels Dorpsfeest wordt in elk geval tot 2029 in kasteelpark Stapelen gehouden. Belangstellenden die willen meehelpen, kunnen zich aanmelden via e-mail: info@dorpsfeestboxtel.nl.