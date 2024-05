Terug naar Boxtel om mee te doen aan bloedprocessie. Zelfs vanuit Schotland

Kort na de millenniumwisseling keerde hij terug in Nederland en sindsdien is hij op de zondag na Pinksteren van de partij. En uiteraard loopt Cor Molenaar (63) uit Putten ook nu mee in de Heilig Bloedprocessie. Deze jubileumeditie wil hij natuurlijk niet missen, net zomin als zus Karin en broer Michiel. Die laatste komt speciaal over uit Schotland.