‘We bieden de bezoekers van Beach Break dit jaar nóg meer’

1 uur geleden

Waar vrijdagavond in het teken stond van muziek, was het zaterdagochtend -en middag beachvolleybal dat de klok sloeg. Maar liefst 80 teams namen het in de verzengende hitte tegen elkaar op tijdens alweer de twaalfde editie van Beach Break. En dat op een festivalterrein dat twee zo keer groot is als vorig jaar. Organisator Jip van Krieken: ,,We hebben nog heel veel ideeën om verder te groeien.”

Buiten op de houten dansvloer bij SNiKHEET urban collectief zorgden dj’s als Kefas Seasons en Jevo vgisteravond voor zomerse sferen. En daar genoten de vriendinnen Marleen Joosten (37), Ramona van Strijdhoven (38) en Gaby Yeu (37) van. ,,Het is traditie om elk jaar naar Beach Break te gaan”, vertelt Gaby. ,,De sfeer is heel lekker hier. Vooral buiten is het fijn dansen on the beach.” Marleen was het hiermee eens. ,, En er is een gemengd publiek. Beach Break is voor jong en oud.” Ramona vulde aan: ,,Ik ben hier voor het eerst en de sfeer is goed hoor. Maar ik ben dan ook in goed gezelschap.”

Ook Joost Sanders (44) bezocht Beach Break dit jaar voor het eerst. ,,Ik las online dat dit festival dit weekend plaatsvond, dus ik dacht: ‘Ik neem even een kijkje.’ Wat ik ervan vind? De sfeer is lekker hoor, deze doet me denken aan het festival Pussy Lounge in Aqua Best.”

GROEIEN

Mooie woorden voor een ambitieuze organisatie, die nog heel veel ideeën heeft om te groeien. ,,Dit jaar hebben we voor het eerst een Kids Festival die op zondag plaatsvindt. Daarvoor hebben we nu al driehonderd kaarten verkocht. Dat is meer dan verwacht”, vertelt Jip. ,,En terwijl de kinderen vermaakt worden, kunnen de ouders een speciaalbier drinken op ons nieuwe bierplein. We proberen voor de volgende editie ook de organisatoren van Boer Zoekt Band te betrekken. Nu hun evenement gestopt is, zouden ze wellicht bij ons festival kunnen aanhaken. Daar bieden we dan een podium aan lokaal talent.”

Hiermee houden de ambities niet op. Medeorganisator Niels van Helvoort vertelt over de groeidrang van Beach Break. ,,Nu de tent op het parkeerterrein staat, is ons terrein twee keer zo groot geworden en kunnen we bezoekers nóg meer bieden.”

In die tent zetten onder meer coverband De Heeren van Aemstel Band en de dj’s van dames Draaien Door puike shows neer. Hun optredens ten spijt, bevond de drukte zich gisteravond buiten. Het fraaie VIP-dek daarentegen stond vol gasten die genoten van vette muziek.

VOORBIBS

Maar ook op het strand nabij de koelte van het water was het aanbod voor de bezoekers fraai. Bart Meeuwis (26) en Wessel Koomen (26) genoten volop. ,,We waren wel benieuwd naar het festival en wonen in de buurt. Daarom komen we een kijkje nemen. En het is een mooi feestje”, stelt Wessel. Bart was blij dat hij mee was gegaan. ,,Er zijn slechtere plekken om een biertje te drinken”, grinnikte hij. ,,Dit is een toffe locatie en ik vind het leuk dat dit evenement georganiseerd wordt.”

Tom Ceelen (27) stond gisteren nog achter de bar als vrijwilliger. Vandaag is hij om het verzengend warme volleybalveld te vinden. ,,Ik doe elk jaar mee met het team ‘Ons Café’. We zijn een gemengd team en doen vooral mee voor de gezelligheid”, stelt hij. ,,En omdat ik gisteravond nog biertjes tapte voor anderen, ga ik er vanavond wel een feestje van maken. En dan morgen weer het veld op….”

Silke Vermaessen (36) is ook op het warme zand te vinden. Met haar team ‘Er zit zand in mijn voorbibs’, hoopt ze hoge ogen te gooien. ,,Maar ik moet toegeven, we zijn bovengemiddeld slecht. Al kunnen sommigen aardig goed volleyballen en is de intentie ambitieus. Wat dat betekent? We gaan er gewoon vol voor.”

Vanavond vanaf 19.00 uur staan er voor de festivalgangers nieuwe optredens te wachten. Er zijn nog tickets verkrijgbaar via www.beachbreakfestival.nl.

Tekst: Linda van de Wiel.