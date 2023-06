DJ Easttown viert lustrumoptreden op Beach Break Festival

21 minuten geleden

Het is de vijfde keer dat oud-Boxtelaar Hugo Oostendorp (1998) optreedt tijdens het Beach Break Festival. De muzikale carrière van DJ Easttown, zoals zijn artiestennaam luidt, neemt de laatste jaren een vlucht.

Hugo heeft zaterdag 24 juni een drukke avond voor de boeg. Tussen tien en elf uur staat hij achter de draaitafel op De Langspier, maar hij heeft ook nog een festival in Goirle op de planning staan.

RANDSTAD

Zijn stijl, techno en housemuziek, wordt erg gewaardeerd in de Randstad. DJ Easttown treedt regelmatig op tijdens de terugkerende feesten van Toffler Rotterdam, maar was ook al te beluisten tijdens festivals in Utrecht en Amsterdam, maar ook Maastricht.

Voorlopig hoogtepunt voor de voormalig scholier van het Maurick College in Vught, was zijn liveoptreden én interview op Slam FM een jaar geleden. Zijn muziek was een uur lang te horen op de populaire radiozender. Deze zomer reist hij ook twee keer naar Zwitserland voor een optreden. Inmiddels zijn er zes tracks van DJ Easttown, die nummers zijn te beluisteren via de bekende streamingsdiensten.