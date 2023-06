Wedstrijdschema, standen, maar ook informatie over alle optredens en overige activiteiten zijn terug te vinden in de speciale Beach Break Festival-categorie.

BC zet nieuwsapp in voor Beach Break Festival

1 uur geleden

Brabants Centrum heeft speciaal voor het Beach Break Festival haar nieuwsapp ingericht. Vanaf heden is er een aparte, tijdelijke categorie. Daarin vinden bezoekers alle informatie over het festijn aan recreatieplas De Langspier.

,,De afgelopen jaren zetten we bij Brabants Centrum in op digitale vernieuwing van onze media. Niet alleen voor lezers, maar ook voor ondernemers. Die zoeken naast print naar meer online mogelijkheden om hun klanten en publiek te bedienen”, legt adjunct-hoofdredacteur Pål Jansen uit.

LIVE SCORES

Organisator Press Play vindt het gebruik van een app ideaal voor bezoekers van het Beach Break Festival op 23, 24 en 25 juni. De line-up van artiesten, het competitieprogramma voor de volleyballers, live standen en al wat dies meer zij: sporters en festivalgangers kunnen het hier teruglezen. ,,We kregen al regelmatig vraag naar een app voor Beach Break Festival, net als bijvoorbeeld Paaspop”, zegt ondernemer Jip van Krieken, samen met Niels van Helvoort eigenaar van Press Play. Maar het Schijndelse evenement werkt natuurlijk met een ander budget en een app ontwikkelen is erg duur. ,,Toen kwam Brabants Centrum bij ons met het idee om haar nieuwsapp in te zetten.”

Jansen vult aan: ,,Na een gesprek met Press Play waren we allebei enthousiast. We hebben afgesproken dat we zelf bepalen hoe we schrijven over het Beach Break Festival. Maar we kunnen Jip en Niels naast advertenties in de krant op deze manier ook online maatwerk bieden.”

PILOT

De aparte categorie voor het Beach Break Festival is tijdelijk, benadrukt Jansen. ,,Er zal na afloop nog een sfeerimpressie volgen, maar daarna verdwijnt deze categorie weer. Voor ons is het ook een pilot. Maar ik denk dat we op deze of een soortgelijke manier in de toekomst meer evenementen in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch en Gemonde kunnen bedienen.”

PARTYFLOCKS BOXTEL

Daar ziet ook Van Krieken, met Press Play betrokken bij meerdere festijnen in onder andere Boxtel, wel heil in. ,,Ik zit al heel lang te denken aan een lokaal online platform voor de wat grotere evenementen. Een soort Boxtelse Partyflocks, maar ook met algemene info over bijvoorbeeld horeca en bezienswaardigheden. Dat zou een mooi onderdeel kunnen zijn van Brabants Centrum.”

Als daar vanuit de samenleving behoefte aan is, valt daar zeker een plan voor te maken, benadrukt Jansen. ,,Onze app is voor iedereen gratis te downloaden, dus voor lezers zou het erg handig zijn.”

***

Beach Break Festival bij recreatieplas De Langspier is van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni. Bezoekers kunnen de nieuwsapp van Brabants Centrum gratis downloaden via Google Play of de App Store van Apple.