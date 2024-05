Asbest vrij bij brand Mezenlaan

Aan de Mezenlaan in Boxtel, niet ver van de Esschebaan, woedde vannacht rond 00.35 uur een grote brand. Een loods ging in vlammen op. Daarbij knapten dakplaten. Er is asbest vrijgekomen, behalve het terrein waar de calamiteit plaatsvond, is vanochtend ook een tuin van een nabijgelegen woning afgezet. Een speciaal team ruimt de asbestdeeltjes op.