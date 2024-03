Aantal misdadige wegongevallen neemt af in Boxtel

In totaal werd in Nederland vorig jaar bijna 77 duizend keer een proces-verbaal opgemaakt voor bestuurders naar aanleiding van een wegongeval. Dit was ook aan de hand in de gemeente Boxtel: er zijn 116 misdrijven in 2023 geregistreerd. Er werd bovendien 108 keer aangifte gedaan. Deze aantallen nemen trendmatig af.