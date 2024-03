Vlam in de frituurpan bij Eetwinkel Selissen

Bij Eetwinkel Selissen is woensdag aan het einde van de middag een frituur in brand gevlogen, zo meldde de brandweer desgevraagd. Vanwege de vetvlammen ontstond veel rook in de cafetaria aan de Sint-Severusstraat. De zaak is vandaag in elk geval gesloten.

De brandweer was snel ter plaatse. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben de hulpverleners zowel de horecagelegenheid waar de brand woedde als het naastgelegen pand geventileerd. De straat was hierbij enige tijd afgesloten. Naast de brandweer was ook de politie ter plaatse. Voor zover bekend raakte niemand gewond.