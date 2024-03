De onbekende vrouw, op de foto nog in leven, werd op 21 februari dood gevonden in een appartement op Hoogheem.

Politie zoekt naar identiteit van dode vrouw op Hoogheem

di 12 mrt, 16:15

Het is nog altijd onbekend wie de vrouw is die op 21 februari dood werd gevonden in een appartement op Hoogheem. De politie deelt een foto van haar op social media en roept iedereen die informatie heeft op zich te melden.

Direct nadat agenten de overleden vrouw aantroffen werd een groot onderzoek gestart. De 58-jarige (mede)bewoner werd aangehouden, maar kwam later weer op vrije voeten. De vrouw bleek een natuurlijke dood gestorven.

De politie heeft via haar social mediakanalen op X en Instagram een foto van de onbekende vrouw gedeeld in de hoop haar naam te kunnen achterhalen. Iedereen die haar herkent, kan zich melden bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem.