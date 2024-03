Agent mishandeld bij sussen vechtpartij in Sint-Willibrordstraat

Politieagenten die in de nacht van zaterdag op zondag op een ruzie in een woning aan de Sint-Willibrordstraat in Boxtel af kwamen, kregen het zwaar te verduren. Een van de dienders ter plaatse werd mishandeld toen zij een vechtpartij wilde sussen. Twee vrouwen en een man, allen tussen de 32 en 36 jaar oud, zijn aangehouden.

Rond half vier ‘s nachts kwam een melding binnen dat er een vechtpartij gaande zou zijn in de Boxtelse woning. Toen de toegesnelde agenten uit wilden zoeken wat er precies aan de hand was, liep de situatie uit de hand. Naast dat er een politieman werd mishandeld, werden ook enkele van zijn collega’s bedreigd en beledigd.

Alle drie de verdachten zijn afkomstig uit Boxtel en waren bij hun aanhouding flink onder invloed van alcohol meldt de politie. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. Er wordt een strafdossier tegen hen opgemaakt.