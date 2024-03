Eén op zeven auto’s rijdt te hard over Gestelseweg

Het bospad Heult sluit aan op de Gestelseweg. Fietsers moeten daar de drukke 60-kilometerweg oversteken en dat is altijd oppassen geblazen: 11,5 procent van de automobilisten rijdt er te hard.

De politie Oost-Brabant heeft afgelopen najaar weer honderden boetes uitgedeeld aan scheurneuzen op de Gestelseweg in Boxtel. In november en december waren er 597 snelheidsovertredingen. Oftewel, bijna een op de zeven bestuurders. Op de Oude Rijksweg in Liempde rijdt één op de tien automobilisten te hard.