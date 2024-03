Vernielingen Gemonde: politie zoekt getuigen

wo 6 mrt, 10:28

De politie zoekt getuigen van vernielingen in Gemonde. Daar zijn tussen 24 februari en 4 maart autoruiten ingeslagen en het raam van een woning beschadigd. Wie wat gezien of gehoord heeft, kunnen informatie doorgeven; ook beeldmateriaal is welkom. Contact opnemen gaat via het telefoonnummer (0900) 88 44 of anoniem via (0800) 70 00 onder vermelding van registratienummer 20 24 04 83 70.