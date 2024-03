Opnieuw gaslek, dit keer in Van Hornstraat: hoe zat het ook alweer?

di 5 mrt, 11:02

Bij de aanleg van glasvezel in de Van Hornstraat werd vanmorgen weer eens een gasleiding geraakt. Al snel waren de hulpinstanties en netbeheerder Enexis ter plaatse om het lek te dichten. Het komt regelmatig voor dat een gasleiding wordt geraakt bij de werkzaamheden. Brabants Centrum sprak onlangs met het aannemingsbedrijf en de gemeente over de oorzaak:

Aannemingsbedrijf Van Gelder Telecom legt in opdracht van Delta Fiber fasegewijs in heel Boxtel glasvezelbekabeling voor internetaansluitingen. Het bedrijf wordt volgens de uitvoerder onterecht beschuldigd van het veroorzaken van gaslekkages. Hij stelt dat bij de aanleg in de jaren zestig de gasleidingen niet overal op de juiste diepte zijn aangelegd.

Als Van Gelder gaat graven, wordt een zogeheten KLIC-melding gedaan. Via het kadaster krijgt de aannemer dan de precieze locatie van de leiding in beeld. De gegevens kloppen echter lang niet altijd. ,,Daarom vinden dit soort voorvallen inderdaad nogal eens plaats”, vertelt woordvoerder Simonette Kraaij vanuit het hoofdkantoor van Van Gelder Telecom in Nijkerk. Het is volgens haar geen specifiek Boxtels probleem. ,,In heel Nederland komen we situaties tegen waar de aangeleverde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid.”

GEMEENTE: ‘INCIDENT’

Waar Van Gelder spreekt over een regelmatig voorkomend probleem, stelt een communicatiemedewerker van de gemeente Boxtel dat het gaslek gezien moet worden als een incident. Volgens haar zijn netbeheerders verplicht hun voorzieningen op landelijk vastgestelde diepten aan te leggen: ,,Elke netbeheerder heeft in dat profiel zijn eigen specifieke hoogteligging en plaats; feitelijk bepaald uit oogpunt van veiligheid en volksgezondheid.”

In de jaren zestig werden zowat alle woningen in Nederland aangesloten op het aardgasnet. De gemeente Boxtel had destijds een eigen gasbedrijf. Een van de toenmalige medewerkers herinnert zich nog wel hoe de aanleg destijds verliep. ,,De gaspijpen horen een zanddek van tachtig centimeter te hebben, maar het gebeurde nogal eens dat daarvan werd afgeweken als het zo uitkwam.”

Ondanks dat dinsdagochtend de gasleiding beschadigd raakte, ontstond geen gevaarlijke situatie voor de buurtbewoners. De brandweer stelde de situatie veilig en medewerkers van netbeheerder Enexis dichtten het lek. Er werden geen woningen ontruimd, wel was de straat enige tijd afgesloten voor verkeer.