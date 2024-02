Opnieuw flinke vangst politie en fiscus bij afslag Boxtel-Noord

Opnieuw hebben politie en Belastingdienst bij de afslag Boxtel-Noord na een grootschalige verkeerscontrole een flink aantal auto’s in beslag genomen en bekeuringen uitgedeeld. Dinsdag werden op de carpoolplaats aan het Kampspoor dertig bestuurders op de bon geslingerd en ongeveer een ton aan belastingschulden geïnd.

Liefst acht voertuigen liet de Belastingdienst wegslepen. Agenten waren bovendien druk met het uitdelen van boetes voor onder andere rijden zonder rijbewijs (zes keer), achter het stuur kruipen terwijl de rijbevoegdheid is ingenomen en vanwege technische gebreken aan het voertuig.

De verkeerscontrole is de tweede actie van politie en de fiscus op dezelfde locatie in korte tijd. De carpoolplaats aan het Kampspoor was in november ook al de uitvalsbasis. Destijds werden er dertien voertuigen in beslag genomen, 26 processen-verbaal opgemaakt en voor 77 mille aan openstaande schulden bij de staatskas gevorderd.