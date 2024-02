De overleden vrouw die in de nacht van dinsdag op woensdag in Hoogheem flat 4 in Boxtel werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen, geeft de politie aan. Ze spreekt van een natuurlijke doodsoorzaak.

De 58-jarige bewoner van de Hoogheem-flat die was aangehouden, is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. De vrouw werd aangetroffen in het appartement van de Boxtelaar, maar woonde daar niet.