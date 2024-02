58-jarige bewoner Hoogheem aangehouden na vondst dode vrouw

De 58-jarige bewoner van de Hoogheem-flat waar vannacht een dode vrouw werd aangetroffen, is later deze ochtend aangehouden door de politie. De identiteit van de vrouw is nog onbekend, evenals de doodsoorzaak.

De vrouw werd gevonden in het appartement van de 58-jarige Boxtelaar op de zevende verdieping van Hoogheem flat 4 (Schorpioen). Bewoners uit de omgeving die zich hadden aangemeld voor Hartslag.nu kregen rond twee uur ‘s nachts een melding om een persoon te reanimeren. Dat heeft niet meer mogen baten, want niet veel later vonden agenten de overleden vrouw.

Het is onduidelijk wie het voorval heeft doorgegeven aan de hulpdiensten. In de nacht van dinsdag op woensdag is uitgebreid onderzoek gedaan in het appartement.