De politie deed vannacht onderzoek in het appartement waar een dode vrouw werd gevonden. Over de doodsoorzaak is nog veel onduidelijk.

Vrouw dood gevonden in Hoogheemflat Schorpioen

11 minuten geleden

In een appartement op de zevende verdieping van Hoogheem flat 4 (Schorpioen) is vannacht een dode vrouw gevonden. Volgens de politie gaat het niet om de bewoonster. De exacte doodsoorzaak is niet bekend, het onderzoek is vanmorgen bij daglicht verder gegaan.

Bewoners uit de omgeving die zich hebben aangemeld voor Hartslag.nu kregen rond twee uur ‘s nachts een melding om een persoon te reanimeren. Dat heeft niet meer mogen baten, want niet veel later kwamen de politie ter plaatse en vonden de vrouw. Het is onduidelijk wie het voorval heeft doorgegeven aan de hulpdiensten. In de nacht van dinsdag op woensdag is uitgebreid onderzoek gedaan in het appartement.

Over de doodsoorzaak van de vrouw staan nog alle opties open, zo laat de politie via berichtenplatform X (voorheen Twitter) weten. Ook de identiteit is nog niet bekend. Het lichaam is al uit de flat weggehaald en de woning is verzegeld. De recherche heeft het onderzoek vanmorgen overgenomen.

Veel bewoners van de flat lagen nog op een oor en hebben niet veel meegekregen van het incident.