Bromfietser onder invloed van cocaïne

44 minuten geleden

Een man die met een klein kind tussen zijn benen maandagochtend over de Achterberghstraat in Boxtel reed, werd gesommeerd te stoppen door de verkeerspolitie. Hij bleek onder invloed van cocaïne en zijn voertuig had een vals kentekenbewijs. De 35-jarige man is aangehouden, zijn bromfiets is in beslag genomen.