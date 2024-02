Maserati gaat op carpoolplaats in vlammen op

40 minuten geleden

Een auto van het exclusieve merk Maserati is in de nacht van gisteren op vandaag uitgebrand op de carpoolplaats aan het Kampspoor in Boxtel, vlakbij rijksweg A2. De brandweer kreeg rond kwart over twee een melding, toen de hulpdienst ter plekke arriveerde, stond de auto al volledig in lichterlaaie.

Het voertuig naast de brandende personenauto liep eveneens de nodige schade op. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de Maserati geheel werd verwoest. De oorzaak van de brand is nog onbekend, de politie onderzoekt wie de eigenaar is van de auto en hoe het vuur kon ontstaan.