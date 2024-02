Hulpdiensten pakken de handschoen op

za 10 feb, 22:04

Een passant zag vanmiddag rond kwart over vier iets onbestemds in het water tussen de Laarakkerweg en de rijksweg A2 in Liempde drijven, vertrouwde het niet en schakelde de hulpdiensten in. Politie en brandweer pakten vervolgens letterlijk en figuurlijk de handschoen op.

Van een persoon te water, waar voor gevreesd werd, was namelijk geen sprake. Er bleek een lange, vrij lichtgekleurde handschoen in het water te drijven, lijkend op het type waarmee een veearts een koe inwendig onderzoekt. De brandweer viste het ding uit het water, de in allerijl gealarmeerde duikers van de brandweer uit Den Bosch konden rechtsomkeert maken.