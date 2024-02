Auto belandt op spoor bij overweg D’Ekker

22 minuten geleden

Opnieuw is er een auto op het spoor beland in Boxtel. Dit overkwam gisteravond een bestuurster bij overweg D’Ekker aan de Kapelweg na een navigatiefout.

De vrouw raakte niet gewond. Het treinverkeer tussen Boxtel en Tilburg kon tijdig stil worden gelegd waardoor een botsing werd voorkomen. De weg was tijdelijk afgesloten door de politie zodat een bergingsbedrijf het voertuig kon weghalen. Rond acht uur was het euvel weer verholpen.

Het is de voorbije maanden opvallend vaak ‘raak’ bij de overwegen in Boxtel. In november en december reden automobilisten ook het spoor op bij de dubbele overweg aan de Tongersestraat. In december vond er ook een heftig ongeval plaats bij overweg D’Ekker toen er een paardentrailer vast kwam te zitten.