Boxtelaar (32) verdacht van brandstichting in Nuland

wo 7 feb, 13:20

Buurtbewoners van de Akkerpolei in Nuland werden in september meerdere keren opgeschrikt door brandstichtingen. Daarvoor is onder andere een 32-jarige Boxtelaar aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak.

Op 1 én 26 september werd een auto in brand gestoken met een molotovcocktail. Op dezelfde wijze werd geprobeerd een woning in lichterlaaie te zetten. Dit mislukte wonderwel. Volgens de politie waren dat moment vier volwassenen, een kind en een pasgeboren baby in het huis.

De man uit Boxtel werd 17 januari samen met een 41-jarige Rotterdammer aangehouden, de Zuid-Hollander zit nog vast. Een week later arresteerde de politie ook een Eindhovenaar (23) die ook nog in hechtenis zit. De precieze rol van het drietal wordt nog nader onderzocht.