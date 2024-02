Schietpartij Poolsestraat: drie verdachten weer vrij

De kogelgaten waren de zaterdagochtend goed te zien in de woning aan de Poolsestraat in Boxtel.

De drie Boxtelaren die worden verdacht van schieten op een woning aan de Poolsestraat zijn weer op vrije voeten. De jonge mannen van 23, 25 en 27 jaar zaten sinds zaterdag in hechtenis. In de auto waar zij in reden bij hun arrestatie, werd een vuurwapen gevonden.