Boxtelaar opgepakt na steekpartij

ma 5 feb, 17:46

Een 23-jarige man uit Boxtel is vandaag, maandag 5 februari, opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij bij een bedrijfspand aan de Duikerweg in Waalwijk. Daarbij raakte een zeventienjarige jongen gewond.

De politie kreeg omstreeks 10.25 uur een melding van het steekincident. Het bleek dat een jongen met een mes in zijn rechterbeen gestoken was. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voorafgaand aan het incident is een conflict ontstaan tussen enkele werknemers onderling waarbij ook was gevochten, meldt de politie. De recherche stelt een nader onderzoek in.