Een huis in de Poolsestraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Er werden drie verdachten aangehouden.

Kogelgaten in raam woning Poolsestraat, drie verdachten aangehouden

za 3 feb, 09:57

Een huis aan de Poolsestraat in Boxtel is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Rond drie uur ‘s nachts hoorden buurtgenoten schoten en waarschuwden de politie. Er zijn drie verdachten aangehouden.

In het raam van de woning zijn meerdere kogelinslagen te zien. De politie zette in de vroege ochtend een deel van de straat af en zocht naar de hulzen. De drie aangehouden mannen zaten in een auto en gedroegen zich verdacht. Het is niet bekend of zij in de buurt van het huis stonden.

Bij de schietpartij is volgens de politie niemand gewond geraakt. Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog, meldt een woordvoerder van de politie.